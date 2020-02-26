أخبار مصر | غدا.. إطلاق برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" بحضور واسع لنواب البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. إطلاق برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" بحضور واسع لنواب البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح الغد، برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" حيث سيتم إعلان إطلاق البرنامج في احتفالية كبرى، بحضور واسع لنواب مجلس النواب، وخبراء العمل الاجتماعي ورموز الإعلام، وعدد واسع من مؤسسات المجتمع الأهلي وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ويعد برنامج وعي الذي تطلقه الوزارة منهج متكامل للقضايا المجتمعية في إطار الاستثمار في البشر ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة وإدماج هذه الرسائل في برامج الحماية الإجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

ويقوم وعي بتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي التمكين الاقتصادي، التعليم والمعرفة ومحو الامية، صحة الأم والطفل، التربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.