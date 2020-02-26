أخبار مصر | أستاذ طرق عن أزمة الأمطار: المشكلة متراكمة.. والتنسيق مفقود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ طرق عن أزمة الأمطار: المشكلة متراكمة.. والتنسيق مفقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ واستشاري الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن البنية الأساسية وشبكة الطرق الداخلية في المدن غير مستعدة للتعامل مع ماتتعرض له مصر من تغييرات مناخية، التي وصفها بأنها تعد في إطار الأمطار الغزيرة وليست السيول.

وأضاف مهدي في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن مشكلات الطرق والبنية الأساسية داخل المحليات، هي مشكلة متراكمة ونتيجة لعدم وجود التنسيق بين المرافق وبعضهم البعض.

وأوضح: "الطرق دي مرافق، لكن الإدارة إللي بتعمل بلاعات المطر المفروض أنها تكون بتنسق مع الطرق عشان تحدد مكان وجود بلاعات تصريف مياه الأمطار، ومع ذلك أحيانا تلاقي بلاعات المطر راكبة في مكان غلط في منطقة عالية من الطريق مابيروحلهاش المطرة".