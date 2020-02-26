أخبار مصر | برلماني: المطالبة بإعفاء مركز مجدي يعقوب للقلب من التراخيص "ضربة معلم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: المطالبة بإعفاء مركز مجدي يعقوب للقلب من التراخيص "ضربة معلم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي تأييده التام لمطالبة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال بإعفاء مركز مجدي يعقوب للقلب الذي يقام في 6 أكتوبر من التراخيص باعتباره يقدم خدمة مجانية وخدمات لطبقات فقيرة في المجتمع.

ووصف "حساسين" في بيان اليوم الأربعاء، هذا المطلب من رئيس البرلمان بانه ضربة معلم، مطالبا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مطلب رئيس مجلس النواب باعتباره مطلبا لجميع أعضاء البرلمان الذين أيدوه بالإجماع والعمل على الاستجابة لرئيس مجلس النواب بتسهيل جميع الإجراءات التي يحتاجها المركز.

ووجه حساسين، التحية للجراح العالمي المصري الدكتور مجدي يعقوب على ما قدمه من أعمال جليلة وإنسانية لأصحاب القلوب على الكرة الأرضية بصفة عامة والقلوب المصرية بصفة خاصة وفي مقدمتها قلوب براعم وأطفال مصر.