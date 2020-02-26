أخبار مصر | فرج عامر يطالب الموسيقيين باتخاذ قرارات حاسمة ضد حمو بيكا

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة الرياضي، من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إبلاغ الرأي العام المصري بما تتخذه النقابة من إجراءات ضد حمو بيكا، الذي قام بالتحدي الصارخ للقانون واللوائح المنظمة لعمل الموسيقيين بإحياء حفل فني داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لمنع تكرار هذه الظاهرة.

وطالب عامر في بيان له اليوم الأربعاء، من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الفندق الذي تم فيه الحفل، مؤكدا ضرورة أن يصدر الدكتور خالد العناني قرارا يمنع فيه الاستعانة بمطربي المهرجانات لإحياء جميع الحفلات داخل جميع الفنادق المصرية، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من مطربي المهرجانات أساءوا إساءة بالغة للفن المصري وللقيم والأخلاق والتقاليد المصرية العريقة.

وأشاد بقيام إدارة الرقابة على المصنفات الفنية بعمل محضر برقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا،ـ بعدما قام بإحياء الحفل دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.

كما أشاد بقيام نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية ونقيبها المنتخب حديثا علاء المرضي، بتحرير محضر ضد حمو بيكا والفندق الذي استضاف الحفل وحمل المحضر رقم 2578 بتاريخ 23 فبراير 2020.

