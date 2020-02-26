أخبار مصر | استشاري مرور: رفع كفاءة الطرق لمواجهة الأمطار "شغل متخصصين وليس مقاولين"

قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ واستشاري الطرق والمرور بجامعة عين شمس، إن ما يتم من تنفيذ خطط لرفع كفاءة الطرق الداخلية في المحليات لا يتم الاعتماد فيه على متخصصين من المصممين أو الاستشاريين.

وأضاف مهدي في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، إن التنفيذ يتم عن طريق مقاولين قائلا: "عشان أكون صريح عملية رفع كفاءة الطرق في المحليات لا تتم بوجود استشاريين أو ديزاين، يتم من خلال مقاول، بيبقى مطلوب منه إنه يعمل رفع كفاءة لبعض الشوارع، بيرتبها على حسب فهمه وخبرته".

موضحا: "أن ذلك لا يأخذ في اعتباراته كيفية تصريف مياه الأمطار، أو حتى توزيع بلاعات الصرف في الشوارع لتكون ضمن المناطق المنخفضة لتجميع المياه وتصريفها.