أخبار مصر | نائب: إحلال التاكسي الكهربائي محل الأجرة يدعم التصنيع المحلي

قال طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن مصر تشهد في الفترة الأخيرة اهتماما متزايدا بمجال السيارات الكهربائية والانتقال بمصر من استخدام السيارات والمركبات التقليدية إلى تلك المركبات التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بصورة كاملة.

وأكد في بيان له اليوم الأربعاء: أن خطط إحلال التاكسي الكهربائي محل السيارات الأجرة يساهم في تخفيض تكلفة الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الحرارية وخفض معدلات التلوث الناتجة من ثاني أوكسيد الكربون.

وأوضح، أنه بالنسبة للدولة فإن آخر إحصائية لسيارات الأجرة في مصر ما يقارب 384 ألف تاكسي في عام 2017، وتحول هذه السيارات إلى كهرباء يوفر نحو 4 ملايين دولار ويزيد من معدل القيمة المضافة لاكتشافات الغاز الطبيعي.

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وأشار إلى أن الدولة تستهدف تعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، الذي يعد أحد أهم البرامج التنفيذية لعام 2020 لتحقيق استراتيجية تصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية، بحيث تصل نسبة امتلاك مصر من تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية 65% بنهاية عام 2030، وجعل مصر مركزًا إقليميًا يتصدر قائمة مصدري المركبات الكهربائية بنهاية عام 2040.

وأضاف، أن فكرة تعميم التاكسي الكهربائي بدلًا من سيارات التاكسي الحالية جيدة، خاصة إذا أصبح شحن السيارة أرخص من سعر البنزين والغاز الطبيعي؛ فيوفر على السائقين وعلى الركاب أيضًا الكثير من النفقات.