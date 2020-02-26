أخبار مصر | اليوم .. مؤتمر "وعظ سوهاج" يناقش خطط التعاون المشتركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. مؤتمر "وعظ سوهاج" يناقش خطط التعاون المشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد منطقة وعظ سوهاج، مؤتمرًا بعنوان "دور منطقة وعظ سوهاج في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، ضمن سلسلة المؤتمرات نصف السنوية التي تعقدها مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، لدعم التعاون المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة في جانب التوعية المجتمعية.

يأـتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف خطط التوعية والتواصل المستمر مع الجهات المعنية في مختلف المحافظات بما حقق جانب العمل الجماعي في الحفاظ على المجتمع وصيانة عقول أبنائه من العبث الفكري بها.

يناقش المؤتمر بعض الظواهر الخطيرة التي يعاني منها المجتمع من خلال توصيف استراتيجية التعامل مع تلك الظواهر والمشكلات الناجمة عنها بخطط التوعية المستمرة لشرائح المجتمع المختلفة، والوقوف على دور كل مؤسسة في هذا الشأن.

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كما يناقش بيان الدور المهم لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مواجهة هذه المشكلات والعمل على حلها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار والوصول إلى مجتمع متعاون ينعم بالأمن والسلم المجتمعي.