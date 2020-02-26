أخبار مصر | اليوم.. التعليم تعلن مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. التعليم تعلن مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه سيتم اليوم الأربعاء، نشر الجدول المقترح لامتحانات الثانوية للعام الدراسي 2019 / 2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال حجازي، في تصريحات له: أنه سيتم عرض الجدول المقترح للحوار المجتمعي؛ بهدف الوصول إلى الجدول النهائي؛ بعد التعديلات التي قد يقترحها أولياء الأمور.

وقال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، إن الوزارة حددت موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي فى أخر شهر مارس المقبل.

