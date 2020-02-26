أخبار مصر | اليوم .. "التعليم" تعلن عن جدول مقترح لامتحانات الصف الثالث الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. "التعليم" تعلن عن جدول مقترح لامتحانات الصف الثالث الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه سيتم اليوم الأربعاء، نشر الجدول المقترح لامتحانات الثانوية للعام الدراسي 2019 / 2020، على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وقال حجازي، في تصريحات له، إنه سيتم عرض الجدول المقترح للحوار المجتمعي؛ بهدف الوصول إلى الجدول النهائي؛ بعد التعديلات التي قد يقترحها أولياء الأمور.

وكان قد قال مصدر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة حددت موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الصف الثالث الثانوي فى آخر شهر مارس المقبل.

وأضاف، أن توزيع أرقام الجلوس مجانًا دون دفع أي مبالغ مالية، وناشدت الوزارة أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي مدرسة تقوم بتوزيع أرقام الجلوس بمبالغ مالية.

وكانت الوزارة، أعلنت أن الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات هذا العام هم: الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2019/2020، المنقولون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية أو الرياضية، والتي تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها، ويشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة ليدخل امتحانات الثانوية العامة ضمن الطلاب المنتظمين.