أخبار مصر | تكثيف أمني في محيط مقبرة مبارك

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شهد محيط مقبرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تكثيف أمني مشدد من قبل قوات الأمن، حيث تم عمل سرادق كبير للعزاء، واستقبال المعزيين، وعمل مهبط خاص للطائرات وساحة كبيرة للسيارات الخاصة بالحاضرين.

ويشيع اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، جثمان الراحل محمد حسنى مبارك، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور رسمى رفيع المستوى للدولة المصرية.

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ونعت رئاسة الجمهورية في بيان لها الفقيد: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.