أخبار مصر | "إعلانات وتدريب" حملة لرفع الوعي السياحي لدى الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إعلانات وتدريب" حملة لرفع الوعي السياحي لدى الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالعباسية، الاجتماع الأول لإطلاق مبادرة الحملة القومية للوعي السياحي.

وشهد الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير للشئون السياحة ورئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي ورئيس اتحاد الغرف وخبراء في مجال التسويق والشركة المنفذة للحملة وعدد من قيادات الوزارة.

وتأتي الحملة في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، لرفع الوعي السياحي والأثري، لدى الشعب المصري ورفع كفاءة العنصر البشري في المواقع السياحية والأثرية والذي من شأنه العمل على تحسين المنتج السياحي المصري وجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وتهدف إلى التواصل مع جميع فئات الشعب وخاصة الأطفال عن طريق الإعلانات التليفزيونية المصورة والأفلام التسجيلية القصيرة واللافتات الدعائية في الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء ذلك لتعريفهم بالسياحة وأهميتها لزيادة دخل الفرد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومردودها على اقتصاد مصر القومي.

وكما ترتكز محاور الحملة على تدريب عدد من العاملين بالمواقع السياحية والأثرية والمتعاملين مع السائح في مختلف المنشآت السياحية والأثرية الشوارع والبازارات وإبراز السلوكيات السليمة تجاه السائح ومواجهة أي ظواهر سلبية بهدف تحسين طرق التعامل مع السائح وتشجيعه على تكرار الزيارة إلى المقاصد السياحية المصرية عدة مرات.

ومن المقرر تطبيق محاور تلك الحملة بشكل عملي على أرض الواقع خلال الشهور المقبلة.