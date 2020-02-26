مصر | تكثيف أمني استعدادًا لتشييع جثمان مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيف أمني استعدادًا لتشييع جثمان مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد منطقة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حاله من الأستنفار الأمني، استعدادًا لوصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

فيما أكد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، اتخاذ التدابير الأمنية اللأزمة، لمنع تسلل أي عناصر إرهابية وإجرامية لمحيط الجنازة.

وتوفي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 91 عاما، بعد تدهور صحته ومروره بوعكه دخل على إثرها المستشفى، وانتهى به الحال داخل العناية المركزة.