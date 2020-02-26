شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، منذ قليل في القاهرة، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول. مراسم الجنازة العسكرية بدأت عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يوارى الجثمان الثرى في الثانية بعد الظهر بمقابر الأسرة في المقطم. ومن جهتها، رفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

من جانبه، أكد فريد الديب، محامي مبارك، أن «الرئيس الأسبق توفى في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا، وفشلت كل محاولات بقائه على قيد الحياة وصعد إلى بارئه الأعلى».