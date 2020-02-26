شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» و«ربيع» يشهدان توقيع عقد الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس توقيع عقد الالتزام الخاص بالمحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث وقع العقد كلا من الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبدالقادر درويش رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

يمنح هذا التوقيع الشركة حق تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل المحطة وكذلك ممارسة أنشطتها على أرض المحطة التي تصل مساحتها إلى 560 ألف متر 2 وطول أرصفتها 2500 متر.

ويأتي هذا التوقيع بالتزامن مع تنفيذ أعمال انشاء المحطة على الأرصفة 55\62 بميناء الإسكندرية وحيث يعتبر هذا العقد هو أول عقد التزام توقعه الحكومة المصرية في مجال النقل البحري بين أحدى هيئاتها وشركة كل المساهمين فيها من الهيئات والشركات الناجحة في مصر وعلى رأسهم هيئة قناة السويس.

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صرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن وزارة النقل تهدف لأن تصبح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هي الذراع العملي للوزارة والحكومة المصرية في إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع بكافة أنواعها في جميع موانئ جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى الرؤية المستقبلية للشركة لأن يصبح لها دور في ادارة محطات في الموانئ الإقليمية والأفريقية.

وأشار إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري، حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء، الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة، نظراً لتعميق الممر الملاحي للميناء مضيفا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة الدائم على دعم سبل التعاون المشترك مع وزارة النقل وكافة قطاعاتها لاسيما ما يتعلق بقطاع النقل البحري، معبراً عن تقديره للجهود المبذولة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي من خلال اتخاذ خطوات ملموسة وجادة.

وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس نجحت في إزالة العوالق وانتشال الوحدات البحرية الغارقة في منطقة الأرصفة الجاري إنشائها بميناء الإسكندرية من خلال فريق الإنقاذ البحري والمعدات والروافع التابعة للهيئة، وذلك كمرحلة تمهيدية تسبق أعمال التكريك التي ستجريها شركة القناة للموانيء والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة للهيئة في الممر الداخلي للميناء والممر الخارجي ومنطقة الأرصفة الجديدة بهدف رفع قدرة الميناء على استقبال الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة.

يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية.