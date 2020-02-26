شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح جراحة تجميل بمستشفى التأمين ببني سويف: «أعادت قدمًا إلى طبيعتها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة بني سويف في إعادة قدم طفل، 13 عامًا، إلى وضعها الطبيعي، بعد إجراء عملية جراحية معقدة استغرقت 10 ساعات، داخل قسم العمليات بالمستشفى.

وكان مستشفى التأمين الصحي ببني سويف قد استقبل الطفل «محمد. أ»، 13 عامًا، مصابًا بفقدان أنسجة وجه القدم اليسرى، وظهور الأوتار والعظام، إثر حادث سير، وبعد فحص المصاب ومعاينة الحالة من الاستشاري المختص، تقرر إجراء عملية جراحية فورية أملًا في إعادة القدم إلى وضعها الطبيعي.

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وتم إدخال الطفل المصاب إلى غرفة العمليات، وتشكيل الفريق الطبي إلى مجموعتين لفصل الشريحة وتحديد الشريان المغذي، ونجح الفريق الطبي في إعادة القدم إلى وضعها الطبيعي، مع الحفاظ على الشكل الخارجي لها، وذلك بعد 10 ساعات عمل متواصلة داخل غرفة العمليات، وخرج المريض إلى القسم الداخلي للمتابعة.

من جانبه، أكد د. محمد يحيى إسماعيل، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن قسم التجميل بالمستشفى تمكن من إجراء العديد من العمليات التجميلية، التي أسهمت في تقليل تحويل الحالات خارج المحافظة، نتيجة عملية التطوير التي يشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، استكمالاً لسلسلة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، تحت إشراف د. حسن محمود سليمان، مدير فرع بني سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

ووجّه مدير المستشفى الشكر إلى «كاظم» على رعايته ودعمه المستمر لجهود تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفى، الذى بدأ العمل على تفعيل معايير الجودة في جميع الأقسام، بالتوازى مع إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية، علاوة على تنمية مهارات وكفاءات العنصر البشرى من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين عبر توقيع تعاقدات للاستعانة برموز طبية مرموقة من كبار الاستشاريين في كل التخصصات.