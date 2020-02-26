شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزف الموسيقى العسكرية استعدادًا لتشييع جثمان مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت منذ قليل الموسيقى العسكرية في العزف استعدادًا لتشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي. وتًوفى مبارك عن عمر 91 عامًا بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا.

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