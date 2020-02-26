شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الإسكندرية» تغلق حسابات الإدارات والمدارس على «السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إنه وجه جميع مديرية الإدارات التعليمية الثمانية، بسرعة متابعة غلق جميع الصفحات الإلكترونية والجروبات على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» و«واتساب» نهائيًا، ورفع تقارير رسمية بما تم من التوصل لتنفيذ هذا الأمر كل في نطاق إدارته.

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وأوضح «الديب» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الأربعاء، أن قرار غلق الصفحات والجروبات جاء بهدف تحقيق المصلحة العامة والقومية وحفاظًا على أسرار المدارس وعدم تداولها ونشرها للعامة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ القرار للصالح العام وحرصًا على سرية المعلومات الخاصة بالمنظومة التعليمية وبناء على ما ورد من هيئة الامن القومي والإدارة المركزية للأمن.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على المسؤولين في الإدارات والمدارس عدم نشر أو إعادة نشر أي تصريحات تحتوي على تصريحات عنصرية أو تشهيرية وعدم نقل أو تصوير أي مستندات تخص العملية التعليمية عبر مواقع التواصل بمختلف أنواعها ومنع نشر أي معلومات أو إحصائيات تخص المنظومة.

وقال وكيل الوزارة إنه «سيتم الاستعانة بـ(الإيميلات) الخاصة بكل إدارة ومدرسة على مستوى الإسكندرية والموجود على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم».