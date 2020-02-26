شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الخميس، طقس مائل للدفء نهاراً على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافيء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وعلى بعض المناطق على شمال الصعيد ، وشبورة صباحاً وشوائب عالقة نهاراً على السواحل الشمالية الغربية وعلى بعض المناطق على الوجه البحري وشوائب عالقة نهاراً صباحاً علي القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و20 سم إلى متر و80 سم والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر و30 سم إلى متر و80 سم، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

شبين الكوم 11 23

طنطا 11 23

دمنهور 11 22

الإسكندرية 10 22

بلطيم 10 22

مطروح 09 23

السلوم 09 23

سيوة 08 24

بورسعيد 13 21

دمياط 12 20

الزقازيق 10 24

الإسماعيلية 09 25

السويس 10 24

العريش 11 22

رفح 10 21

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رأس سدر 09 21

نخل 06 21

نويبع 12 23

طابا 11 21

كاترين 05 15

الطور 10 24

شرم الشيخ 13 26

الغردقة 11 25

مرسى علم 12 23

الفيوم 12 23

بنى سويف 09 24

المنيا 07 25

أسيوط 08 25

سوهاج 10 25

قنا 09 25

الأقصر 08 25

أسوان 09 26

أبوسمبل 10 26

الوادي الجديد 06 25

شلاتين 16 25

أبو رماد 16 24

حلايب 17 22

رأس حدربة 18 21