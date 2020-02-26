شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسرائيل ناعيا مبارك: «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الرئيس الإسرائيلي ريفيلين رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إثر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مباك، الذى وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما.
وعبر فيها باسم «الشعب الإسرائيلي» وباسمه، عن خالص التعازى لأسرة مبارك ولأبناء الشعب المصري.
وكتب بالعربية «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إسرائيل ناعيا مبارك: «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.