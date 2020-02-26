شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسرائيل ناعيا مبارك: «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الرئيس الإسرائيلي ريفيلين رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إثر وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مباك، الذى وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما.

وعبر فيها باسم «الشعب الإسرائيلي» وباسمه، عن خالص التعازى لأسرة مبارك ولأبناء الشعب المصري.

وكتب بالعربية «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون».