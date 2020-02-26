شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن طلال: أصدق التعازي لمصر قيادة وشعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعي الأمير عبدالعزيز بن طلال، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما. وقال: «رحم الله فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العرببية الأسبق، وأسكنه فسيح جناته.. أصدق التعازى لأسرة الفقيد ولمصر العزيزة قيادة وشعبًا».

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