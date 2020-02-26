شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة لاستطلاع رأي الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصري اليوم» على نسخة من جدول الثانوية العامة المقترح من قِبَل وزارة التربية والتعليم، والمقرر عرضه على الطلاب لاستطلاع رأيهم قبل تعديله واعتماده رسميًا من قِبَل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم. وتبدأ الامتحانات 7 يونيو المقبل وتستمر حتي 4 يوليو المقبل. جدول الثانوية العامة

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