شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة غدًا لمدة 6 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق المرج وعين شمس الشرقية ومصنع الصابون بالقلج، اعتباراً من الساعة التاسعة صباح غد الخميس، حتى الساعة التاسعة مساء، لقيامها بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه المرج لرفع كفاءة المحطة.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، يمكن طلبها بالاتصال على الخط الساخن 125.
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