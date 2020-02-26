شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان مبارك لمسجد المشير طنطاوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، منذ قليل، جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك لمسجد المشير طنطاوي، لبدء مراسم الجنازة العسكرية التي ستقام بعد قليل.

مبارك توفى، أمس، عقب أزمة صحية تعرض لها، عن عمر يناهز الـ91 عاماً، وأعلنت الدولة المصرية الحداد العام لمدة ثلاثة أيام.

‪ وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلي مسجد المشير

‪ وصول جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلي مسجد المشير