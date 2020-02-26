شكرا لقرائتكم خبر عن من داخل مسجد المشير.. استعدادات جنازة مبارك العسكرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت الاستعدادات لمراسم تشييع جنازة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك العسكرية. ونشرت «العين الإخبارية»، الإماراتية، تقريرا للاستعدادات من داخل مسجد المشير طنطاوي، الذي سيشهد مراسم الجنازة العسكرية، المقرر إقامتها عقب صلاة الظهر.

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