شكرا لقرائتكم خبر عن «إينرجي» توقف برامجها 3 أيام حدادًا على مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنعى شركة «سكاي برودكشن»، المالكة لإذاعة راديو إينرجي مصر، رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، السيد محمد حسني مبارك، الذي توفي صباح أمس.

وأصدرت الإذاعة بيانا، اليوم، أعلنت فيه إيقاف جميع برامجها، ثلاثة أيام، تماشيا مع حالة الحداد، في جمهورية مصر العربية.

توفي الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وتقام له جنازة عسكرية، ظهر اليوم الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس. وأعلنت رئاسة الجمهورية الحداد العام في جميع أنحاء البلاد، بداية من الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.

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