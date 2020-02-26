شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن ضبط 1918 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه ضمن الحملات التى قام بها اطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالجيزة بالاشتراك مع مباحث التموين، أنه تم ضبط ما يقرب من (1918) كجم من اللحوم المخالفة للذبح خارج المجازر المعتمدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمى للتغيير فى صفاتها وتم تحرير (10) محاضر فى الفترة من 9/2/2020 الى 15/2/2020.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، أن ضبطيات اللحوم المخالفة ، فى اطار الجهود المبذولة للرقابة على الاسواق ورد الى الهيئة من مديرية الطب البيطري بالجيزة، وتحقيقا لنفس الهدف لوصول اللحوم الى المستهلكين بصورة صحية وامنة بلغ اجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة فى نطاق محافظة الجيزة (3518) رأس من الماشية فيما بلغ اجمالى مذبوحات الدواجن (221,275) طائر داخل المجازر المعتمدة خلال نفس الفترة .

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية، بالإضافة الى تشديد الرقابة على اسواق تداول اللحوم وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالحفاظ على صحة المواطن وتعليمات وزير الزراعة بتكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

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فيما أكد تقرير الخدمات البيطرية، إن اطباء الادارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعـــــة التقاريــــر الشهريـــــة لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وابـــداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات، مؤكدا أن الهدف الأساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.