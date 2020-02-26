شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة العلوم والتكنولوجيا تطلق النداء الأول من منحة معسكر الابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا بشأن إطلاق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار نداءً جديدًا عبر موقعها الإلكترونى فبراير الجارى، الذى يعد النداء الأول من منحة معسكر الابتكار (Innovation Boot Camp Track _Call) لتدعيم المشروعات الابتكارية المصرية الواعدة وبناء القدرات البشرية، لمساعدة الباحثين والمبتكرين المصريين فى الترويج لابتكاراتهم ومخرجات أبحاثهم العلمية من خلال ربط الأوساط العلمية والأكاديمية بسوق العمل، عن طريق إقامة شراكات علمية وابتكارية.

وأكد الدكتور عماد الدين محمود حجازى، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الأربعاء، أن الهيئة تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع شركة متخصصة في دعم المشروعات الابتكارية؛ لضمان الوصول لأكبر شريحة ممكنة ممن لديهم مشروعات وابتكارات تؤهلهم للاستفادة من هذا البرنامج.

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وأوضح أنه يتم تقييم المتقدمين بواسطة الخبراء المتخصصين فى هذا النوع من المقترحات، على أن تتضمن عملية التقييم دراسة الطلبات المقدمة بواسطة الخبراء، وإجراء مقابلات مع الباحثين الرئيسيين للمشروعات عالية التقييم؛ لاختيار عدد من المقترحات المقدمة للاشتراك بالبرنامج، من خلال عقد ورشة عمل تدريبية تستغرق 18 يوماً، والمتابعة المستمرة لهم على مدار ستة أشهر متتالية.

وأضاف أنه سيتم تدريب المشاركين في ورش العمل على الأساليب والمهارات المختلفة لمعرفة انطباع العملاء عن الابتكارات، سواء أكانت في صورة سلعة أو خدمة والعمل على تحسين المنتج في ضوء ذلك، وتلبية احتياجات العملاء المستهدفين من خلال التواصل الدائم معهم لفهم وتطوير خطط التسويق والتوجيه التجاري للبحث العلمي في مصر.