شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة لظروف التشغيل وإلغاء أخرى لسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وإلغاء إقلاع رحلة لسوء الأحوال الجوية بالسعودية.

وأفادت مصادر ملاحية فى مطار القاهرة، أن رحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا المتجهة إلى فرانكفورت تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضافت المصادر، أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

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وأشارت المصادر، إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الخطوط السعودية بالغاء رحلتها 380 المتجهة إلى جدة بسبب سوء الأحوال الجوية بالسعودية وانعدام مستوى الرؤية.

وأوضحت المصادر، أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات المتجهة إلى عدة دول اوروبية صباح اليوم، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.