شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قراراً بإزالة بمنطقة «غرب كارفور» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

​أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، قراراً بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 9350م2 بمنطقة «غرب كارفور» بالإسكندرية، وذلك ضمن الأراضى المخصصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مجتمع عمرانى جديد في المنطقة ومدينة رشيد الجديدة.

وقال المهندس مجدى يوسف، المشرف على مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين، والمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، إن التعديات تتمثل في إقامة مخازن ومكاتب إدارية خاصة بإحدى شركات المقاولات وسور بطول 1350م، وذلك وفقاً للخريطة والإحداثيات للمنطقة.

وأضاف يوسف أن قرار الإزالة نص على أن يتولى جهاز المدينة المختص بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالة.