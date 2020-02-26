شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 25 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة وفروع للبنوك​ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأربعاء، على تخصيص 5 قطع أراض بمدن أسيوط الجديدة وبرج العرب الجديدة و6 أكتوبر الجديدة وطيبة الجديدة وشرق بورسعيد «سلام»، لإقامة جامعات تكنولوجية، بنظام نقل الأصول لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص 6 قطع أراض بمدينة القاهرة الجديدة، لأنشطة تجارية وخدمات تموين السيارات والجراجات ومجمعات المخابز.

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وأضاف وزير الإسكان، أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص 4 قطع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان، لإقامة مناطق صناعية وتجارية، و7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، لأنشة تجارية وإدارية وطبية وتعليمية وعمرانية متكاملة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعتى الأرض بمدينة السادات، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، ومشروع صناعي،بجانب تخصيص قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة، لإقامة فرع لبنك القاهرة.

كما وافق مجلس الإدارة على تقسيم أراضي بمدينة الصالحية الجديدة كمقر لفرع بنك التعمير والإسكان، وتعديل نشاط احدى قطع الاراضي بمدينة دمياط الجديدة، من تجاري إداري إلى نشاط (بنك مصرفي)، لإقامة فرع لبنك مصر، وقطعة أرض بالمنطقة الصناعية الجديدة، بمدينة الفيوم الجديدة، بنظام نقل الأصول للهيئة العامة للتنمية الصناعية، لإقامة مجمع صناعى.