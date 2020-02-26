شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات مهبط الطائرات بالقرب من مقابر مبارك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت فضائية «ON E»، لقطات خاصة من أمام مقابر عائلة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث تم تجهيز مهبط الطائرات بالقرب من المقابر، فمن المقرر نقل جثمان مبارك بطائرة خاصة.

وأكد مراسل القناة أنه من المقرر أن تخرج الجنازة العسكرية من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وينقل إلى المقابر بالطائرة، ومن ثم تتم مراسم الدفن داخل مقبرة العائلة. وأوضح أنه توجد استعدادات وتجهيز قاعة لاستقبال كبار الزوار والمعزين، كما تم فتح المقبرة حيث إن المقبرة بها غرفتان ومساحتها تصل إلى ألف متر.