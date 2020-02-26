شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محيط مقابر أسرة مبارك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت قناة ON E تقريرا عن الأوضاع في محيط مقابر أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من منطقة مصر الجديدة.

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وسيطر الهدوء على منطقة مصر الجديدة، حيث ستبدأ المراسم بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى، الذي يشهد استعدادات أمنية على أعلى مستوى من خلال تواجد الإدارة العامة للمرور لتسهيل حركة المرور المستمرة بمصر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إغلاق شارع عبدالعظيم وزير أول شارع النزهة المتصل بالمقابر.

وأضاف التقرير أن الاستعدادات من نظافة وحركة مرور ما زالت مستمرة وتباشر على قدر عالٍ من الدقة بسبب طبيعة وأهمية الحدث الذي يضم الكثير من الشخصيات المهمة العربية والدولية.