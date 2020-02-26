شكرا لقرائتكم خبر عن هزاع بن زايد: مصر فقدت قائدًا مخلصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عبر صفحته الرسمية على «تويتر» الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل أمس الثلاثاء، عن 91 عامًا.

وقال: «برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تفقد مصر والعالم العربي قائداً عمل مخلصاً من أجل وطنه وشعبه وكانت تربطه بالإمارات علاقات أخوية وطيدة.. أحر التعازي لأسرة الراحل الكبير وللقيادة والشعب المصري الشقيق ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».