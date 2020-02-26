شكرا لقرائتكم خبر عن «كراكات قناة السويس» تشارك في تطهير بواغيز بحيرة البردويل بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أمجد الراعية، مدير عام بحيرة البردويل بشمال سيناء، عن مشاركة شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى، التابعة لهيئة قناة السويس، في أعمال تطهير البواغيز ببحيرة البردويل بشمال سيناء.

وقال الراعية، خلال الاجتماع برؤساء الجمعيات التعاونية العاملة بالبحيرة، بحضور مندوب الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، إن شركة القناة تشارك بعدد 4 كراكات لتطهير بواغيز البحيرة لدخول وخروج أكبر عدد ممكن من الأسماك وعمل قنوات شعاعيه لزيادة المساحة المستغلة للصيد من البحيرة.

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وأضاف أن «البواغيز تعمل على تجديد وتحسين خواص البحيرة بتبادل مياهها مع البحر وخروج الأمهات من البحيرة إلى البحر للتكاثر وعودة الأمهات ومعها الذريعة إلى البحيرة حيث الغذاء الطبيعي والمياه الهادئة»، مشيرا إلى أن «إدارة البحيرة تقوم بصورة مستمرة باستخراج العوائق بالبحيرة وهي عبارة عن عدد من المخلفات التي يتم إلقاءها لتجمع الأسماك حولها حتي يسهل صيدها، بجانب متابعة عمليات الصيد المخالف خلال فترة المنع، والتي تصل لأربعة أشهر سنويًا لتكاثر الزريعة، ومصادرة المراكب والأدوات المستخدمة في الصيد المخالف خلال فترة المنع».

اللواء أمجد الراعية مدير عام بحيرة البردويل بشمال سيناء يجتمع مع برؤساء الجمعيات التعاونية العاملة بالبحيرة

ولفت مدير عام بحيرة البردويل بشمال سيناء إلى أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ مساحة البحيرة 165 ألف فدان، يبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي وهى، مرسى اغزيوان وبه 700 مركبًا، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178 مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، وأن عدد الصيادين يبلغ نحو 3000 صيادًا ونحو 1000 من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.

وذكر أن مراكب الصيد في مياه البحيرة تعمل في ثلاث حرف منها حرفة الدبة وحرفة الدهبانة ويعمل بهما 1156 مركبًا بنسبة تقترب من 93 % من إجمالي المراكب العاملة بالبحيرة، حيث تعمل ليلا لصيد الأسماك الدنيس والبوري وموسي والجمبري والكابوريا والدهبانة، وحرفة البوص وتمثل 7%من المراكب وبها 22 وحدة بوص «الوحدة 4 مراكب» وتعمل نهارًا وتقوم بصيد أسماك العائلة البوريه.

يذكر أنه يوجد 6 جمعيات تعاونية تمثل صائدي الأسماك في بحيرة البردويل وهم، جمعيتى العريش«148 مركبا»، السلام «118 مركبا» ويمثلان الصيادين من مدينتي العريش والشيخ زويد، بينما تمثل جمعيات 6 أكتوبر «220 مركبا» والساحل «501 مركبا» والبردويل «187 مركبا» وسيناء «54 مركبا» صائدي الأسماك في مركز بئر العبدورمانة.