شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من أمام مسجد المشير استعدادًا لمراسم تشييع مبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر سمير عمر، مقدّم في قناة سكاي نيوز عربية، ومدير مكتب القناة في القاهرة، عبر حسابه على «تويتر»، صورة من ساحة مسجد المشير طنطاوي والاستعدادات لمراسم تشييع الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك وتزايد أعداد المحتشدين خارج الساحة للمشاركة في الجنازة.

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