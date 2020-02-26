شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مراسم جنازة مبارك بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق بعد قليل في القاهرة، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول. وتبدأ مراسم الجنازة العسكرية الرسمية تبدأ عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، ويوارى الجثمان الثرى في الثانية بعد الظهر بمقابر الأسرة في المقطم.

وذكر مراسل برنامج «صباح الخير يامصر» بالتليفزيون المصري أنه من المقرر نقل جثمان مبارك بطائرة من مستشفي الجلاء إلى مقابر الأسرة ليشيع لمثواه الأخير.

ومن جهتها ورفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية. من جانبه، أكد فريد الديب، محامي مبارك، أن «الرئيس الأسبق توفى في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا، وفشلت كل محاولات بقائه على قيد الحياة وصعد إلى بارئه الأعلى».