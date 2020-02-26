شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل «الليلة الكبيرة» بأوبرا دمنهور حدادًا على مبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت دار الأوبرا المصرية إلغاء حفل فنى للأطفال كان مقررًا أن يتم صباح الأربعاء، على مسرح دار أوبرا دمنهور، ويحييه كورال أطفال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار.
يأتى ذلك في إطار حالة الحداد التي أعلنتها الدولة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وقرار الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، تعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية لجميع القطاعات وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من صباح الأربعاء.
وكانت فقرات الحفل مقررًا أن تتضمن أوبريت «الليلة الكبيرة» ومجموعة متنوعة من أغانى الأطفال، منها «يلا بينا، ومع إنه خشب، والدنيا برد، وكاكي كاك، وجدو يا جدو».
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