شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان مبارك تنعى الرئيس الأسبق بهذه الكلمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لسوزان مبارك، وزوجة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، على «فيس بوك»، مساء أمس الثلاثاء، نعيا لزوجها الراحل، الذي وافته المنية صباح أمس، عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

وكتبت سوزان في النعي: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّة ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي}، «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون».