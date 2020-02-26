شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل فتح معبر رفح البري وعبور 540 مسافرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري بشمال سيناء، الأربعاء، لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة. وأكد مصدر مسؤول بالمعبر أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني على فتح المعبر، لعبور المسافرين في الجانبين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية وحاملي الإقامات بمصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية والعاملين في الخارج، إلى جانب العائدين من العلاج ورحلات عمل أو من زيارات من الخارج بمصر وباقي الدول العربية والأجنبية.

أضاف المصدر أن المعبر شهد أمس عبور 540 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 410 مسافرين، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 130 مسافرًا.

وأشار المصدر إلى إدخال عدد من الشاحنات التي تحمل على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.