شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان مبارك بطائرة إلى مقابر العائلة بعد الجنازة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشيع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الأربعاء، في مراسم عسكرية، بعد وفاته أمس عن عمر يناهز الـ91 عاما.

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وذكر مراسل برنامج «صباح الخير يامصر» بالتليفزيون المصري أنه من المقرر نقل جثمان مبارك بطائرة من مستشفي الجلاء إلى مقابر الأسرة ليشيع لمثواه الأخير.

ومن جهتها ورفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

من جانبه، أكد فريد الديب، محامي مبارك، أن «الرئيس الأسبق توفى في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا، وفشلت كل محاولات بقائه على قيد الحياة وصعد إلى بارئه الأعلى».