شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مبارك يتحدث عن مرض الرئيس الأسبق «النادر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر عبدالقادر، طبيب الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن الراحل أصيب بسرطان في الإثنى عشر، وهو نوع نادر من السرطانات يصيب واحدا في المليون، وأجريت له جراحة ناجحة في ألمانيا، وكانت نسبة الشفاء 100% في مارس 2010.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على، ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة الحدث اليوم، قائلا: «أنا تعاملت مع مبارك وكانت له هيبة كبيرة بعيدا عن أنه رئيس جمهورية، وكان ذكيا وأزال هذه الهيبة، وكان على وعي بكل مشاكله الصحية.. كان قمة في الأدب والاحترام والذوق والأخلاق».