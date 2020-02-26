شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للمزارعين لمواجهة الآثار السلبية لتقلبات الطقس.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، عن توصيات هامة يجب على كافة المزارعين اتباعها، الفترة الحالية، نظرا لموجة التقلبات الجوية الحادة التي تشهدها البلاد حاليا، وانخفاض درجات الحرارة والهطول الكثيف للأمطار.

ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن القطاع يتابع حالة الزراعات أولا بأول، بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة وإدارات الارشاد التابعة لها، وإعطاء التوصيات الفنية المناسبة، بالتنسيق مع المعاهد والمعامل البحثية المختصة، بحيث يتم تعميمها ونشرها في كافة المحافظات، لتجنب وقوع أى خسائر للمزارعين، نتيجة تأثر زراعاتهم بالتقلبات الجوية المختلفة.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد أن ذلك يعد دورا أصيلا للقطاع، في دعم المزارعين من خلال التوصيات المناسبة، ونشر الممارسات الجيدة لهم، في سبيل حمايتهم وزيادة إنتاجية محاصيلهم الزراعية، بما يعود عليهم بزيادة دخولهم.

Advertisements

ووفقا لنشرة التوصيات الخاصة بقطاع الإرشاد الزراعي، فقد أدى استمرار هطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق الزراعية لدرجة تشبع التربة تماما بالمياه حول منطقة الجذور، مما ممثل مشكلة للزراعات القائمة، خاصة المحاصيل الحساسة لزيادة الرطوبة الأرضية مثل: البطاطس، الفراولة، الفاصوليا، البسلة، الفول، البصل، الثوم، الخرشوف، والخضر تحت الأنفاق وحتى أشجار الفاكهة التي دخلت في بداية موسم النمو.

وجاءت أهم التوصيات الواجب تنفيذها، بمجرد انتهاء موجة التقلبات مباشرة، بأن يتم الرش خلال الفترة التي تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام بمجرد جفاف التربة، بعالى الفسفور (الماب) بمعدل 1.5-2 كجم للفدان + 1 كجم فولفيك اسيد + 15-20 سيتوكينين 4% / للفدان، كما تكرر بعد خمسة أو سبعة أيام، وذلك للمحاصيل في النصف الأول من الموسم أو لجميع أشجار الفاكهة.

وأكدت التوصيات أهمية تقريب الرية التالية، بحيث تكون رية خفيفة وتتم إضافة حامض الفسفوريك بمعدل من ٣ إلى ٤ لترات للفدان تنقيط ومن ٨ إلى ١٠ لترات للري بالغمر، فضلا عن أهمية الرش بالمبيدات الفطرية الوقائية أو العلاجية ضد الفطريات، والتي تحتوي على المواد الفعالة: إكسي كلورو النحاس- ميتالكسيل- مفينوكسام- ازوكسي ستروبين- فوستيل ألومنيوم .... إلخ، كما تكرر بعد 5-7 أيام.

وفيما يتعلق بالزراعات التي تجاوزت نصف عمرها يتم رش كالسيوم مخلبي، ويفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية، وأن يكون مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم بمعدل 5 كيلو للتنقيط و١٠ كيلو للغمر للفدان حقنًا لمحاصيل: البطاطس، الثوم والبصل المبكر.

ولفتت التوصيات إلى أهمية تكثيف عمليات الفحص المستمر للزراعات، حيث من المتوقع أن تكون هذه الظروف مناسبة لتشكيل الأجيال الأولى من حشرات المن والتربس والعنكبوت الأحمر، مشيرة إلى أنه عند وجود إصابة يتم استخدام المبيدات المناسبة والموصى بها.