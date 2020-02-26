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صور.. محبو مبارك يتجمعون خارج مسجد المشير استعدادا لتشييع جثمانه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع محبو الرئيس الأسبق حسنى مبارك خارج البوابة الرئيسية لمسجد المشير، استعدادا لتشييع جثمانه وحمل بعضهم صور الرئيس الراحل، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها تحسبا للزحام المتوقع الذى من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولى خلال الساعات الحالية استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

انتظار-الجنازة
انتظار الجنازة

 

انتظار-جنازة-الرئيس-الأسبق
انتظار جنازة الرئيس الأسبق

 

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باب-مقبرة-الرئيس-الراحل
باب مقبرة الرئيس الراحل

 

حسنى-مبارك
حسنى مبارك

 

سيدات-فى-انتظار-جنازة-مبارك
سيدات فى انتظار جنازة مبارك

 

صورة-حسنى-مبارك
صورة حسنى مبارك

 

مقبرة-الرئيس-الأسبق-حسنى-مبارك
مقبرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

 

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