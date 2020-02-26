صور.. محبو مبارك يتجمعون خارج مسجد المشير استعدادا لتشييع جثمانه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع محبو الرئيس الأسبق حسنى مبارك خارج البوابة الرئيسية لمسجد المشير، استعدادا لتشييع جثمانه وحمل بعضهم صور الرئيس الراحل، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها تحسبا للزحام المتوقع الذى من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولى خلال الساعات الحالية استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.
ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020
انتظار الجنازة
انتظار جنازة الرئيس الأسبق
باب مقبرة الرئيس الراحل
حسنى مبارك
سيدات فى انتظار جنازة مبارك
صورة حسنى مبارك
مقبرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك
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