شكرا لقرائتكم خبر عن نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مراسل التليفزيون المصري، إن الاستعدادات تجرى الآن لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، مشيرا إلى وجود استعدادات أخرى في مهبط للطائرات.

وأضاف: "سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الامنى في محيط المقابر ، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة".

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