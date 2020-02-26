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نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى المقابر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مراسل التليفزيون المصري، إن الاستعدادات تجرى الآن لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، مشيرا إلى وجود استعدادات أخرى في مهبط للطائرات.

وأضاف: "سيتم نقل جثمان مبارك عبر طائرة من مسجد المشير إلى مقابر العائلة، حيث يوجد قاعة خاصة لاستقبال كبار الزوار، فضلا عن حالة من الاستنفار الامنى في محيط المقابر ، وتم غلق عدد من الشوارع المجاورة والمؤدية الى المنطقة".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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