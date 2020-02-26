التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

وشددت وزارة التربية والتعليم على مديري المدارس الثانوية بسرعة تحديد مسئول رصد الدرجات من العاملين بلجان النظام والمراقبة المختصة ، لاستلام كلمة السر واسم المستخدم من خلال صحيفة الاحوال الخاصة به والبدء في تسجيل درجات الطلاب الذين قاموا بآداء الامتحان ورقيا بالصفين الاول والثاني الثانوي ، وتم الانتهاء من تقدير درجاتهم ، من خلال الموقع الالكترونى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذا الإجراء سيمكنها من إرسال النتائج إلى المركز القومى للامتحانات تمهيدا لإعلانها للطلاب في الموعد الذي سيتم إعلانه لاحقا .

وكانت امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي انطلقت 11 يناير الجارى إلكترونيا وورقيا ، وتم عقدها ورقيا لطلاب الصف الاول الثانوي ، و إلكترونيا لطلاب الصف الثاني الثانوي في المدارس المجهزة ، وتم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالكتاب المدرسى، حيث أدى قرابة 5 مليون طالب بالصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت طوال فترة الامتحان والتى استمرت قرابة 8 أيام.

و خصصت وزارة التربية والتعليم مراكز للتصحيح الإلكتروني لتصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي تم إجرائها اليكترونيًا عبر التابلت ، بينما يجري تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي التي تمت ورقيا على مستوى الإدارت التعليمية.