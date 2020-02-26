شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تؤجل استئناف الرحلات إلى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مصر للطيران إنها سترجئ استئناف رحلاتها إلى ومن الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وكان الناقلة الوطنية المصرية قد علقت رحلاتها إلى الصين في الأول من فبراير ثم ذكرت لاحقا أنها ستستأنف الرحلات بدءا من غد الخميس.

يذكر أن الشركة أكدت، أنه من المقرر أن تكون الرحلات بخط سير القاهرة إلى بكين جوانزو، والعودة من جوانزو و بكين إلى القاهرة، حيث سيتم دراسة الموقف أولا بأول لإتخاذ مايلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقاً للطلب.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، بدأت تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى المدن الصينية أوائل الشهر الجارى، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذى أودى بحياة العشرات وتسبب فى إصابة الآلاف.

وأكدت الشركة أن تعليق الرحلات جاء حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذى انتشر فى أكثر من دولة حول العالم.

Advertisements

وأعلنت مصر للطيران، أن قرار استئناف الرحلات، سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة اليها، ويأتى قرار تعليق الرحلات فى ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر.

وأكدت وزارة الطيران المدني أنها تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات، كما انها ستقوم خلال المرحله القادمه باستئناف رحلاتها الى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الوارده اليها ، حيث أن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.

وتواصل سلطات الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.