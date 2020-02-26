شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تشارك بمعرض بلجراد الدولى للترويج للسياحة البيئية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع صون التنوع البيولوجى، فى السياحة، بمعرض بلجراد الدولي للسياحة فى دورته الـ42، وذلك ضمن مشاركة مصر لأول مرة كضيف شرف، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد بالترويج ودعم السياحة البيئية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى بيان، أصدرته الوزارة، اليوم، الأربعاء، أن مشاركة الوزارة تهدف الى دعم وتعزيز السياحة البيئية بين البلدين والترويج للمحميات الطبيعية فى مصر كأحد أهم مواقع السياحة البيئية فى العالم بما تتمتع به من بيئات متنوعه وثراء فى الانشطة السياحية .

وناقش وفد وزارة البيئة تطورات التعاون بين الجانبين في مجال السياحة البيئية كأحد أهم الانشطة السياحية والاقتصادية الواعدة فى مصر، كما تطرقت الاجتماعات إلى مجالات التعاون في مجال السياحة الاستشفائية والعلاجية على ضوء المشروعات القائمة والمبادرات المطروحة في البلدين فى اطار التطورات الإيجابية في العلاقات بين البلدين في القطاع السياحى.

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كما شارك وفد وزارة البيئة فى الدائرة المستديرة التى تم عقدها تحت عنوان "الفرص المتاحة وسبل التعاون المشترك في مجال السياحة البيئية " وبحث أطر التعاون فى مجال السياحة المستدامة كون مصر تترأس لجنة السياحة المستدامة بمنظمة السياحة العالمية.

وتم عقد عدة مقابلات مع الشركات السياحية ومنفذي الرحلات ومناقشة سبل دمج رحلات للسياحة البيئية فى برامجهم السياحية واستعراض مقاطع فيديو ومطبوعات لرفع وعي الزائرين عن محميات مصر والأنشطة السياحية المتاحة بها.

كانت قد نظمت سفارة مصر في بلجراد مائدة مستديرة بعنوان "فرص التعاون في مجال السياحة البيئية بين مصر وصربيا" في إطار مشاركة مصر كدولة شريك (ضيف شرف) في الدورة 42 لمعرض بلجراد الدولي للسياحة، بمشاركة المهندس محمد عليوة، مدير مشروع حفظ التنوع البيولوجي بوزارة البيئة، وكبار المسئولين الصرب وممثلي قطاع السياحة من مشغلي الرحلات ووكلاء السفر في مصر وصربيا.