شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية بالقاهرة الجديدة قبل تشييع جنازة الرئيس الأسبق مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت أجهزة الأمن من تواجدها بمنطقة القاهرة الجديدة، والشوارع المؤدية لمسجد المشير طنطاوى لتأمين تحركات الوفود المتجهة للمشاركة في تشييع جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وشهد محيط مسجد المشير تكثيف أمني، فضلاً عن تأمين الطرق من مطار القاهرة الدولي لاستقبال الوفود المقرر مشاركتها في الجنازة.

ويستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذى من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق.

فيما يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.

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ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة، إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء، وندعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته.

ونكس مجلس الوزراء، العلم حدادا على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك"، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك"، وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.