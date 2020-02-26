شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب شهادات الحمى الصفراء والملاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، 10 ركاب من جنسيات مختلفة فور وصولهم من السودان وإثيوبيا، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.

صرحت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم واديس أبابا، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 10 ركاب من جنسيات سودانية وامريكية ومصرية من إعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء.

وأضافت المصادر أنه على الفور أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي ، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار لفحصهم والتأكد منهم.

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