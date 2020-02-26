النشرة المرورية.. كثافات عالية أعلى محاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تباطأت حركة السيارات في محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطرق، بالتزامن مع دخول الموظفين والعاملين لأماكن عملهم، وتوجه الطلاب للمدارس، وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة السيارات.

وظهرت أحجام مرورية على الدائري القادم من أعلى المرج الجديدة، والأمر أعلى منطقة المنيب للمتجه إلى المعادي، والقادم من البحر الأعظم ومتجه للجلاء عن طريق شارع النيل السياحي، وشهد محور صفط اللبن كثافات أخرى للمتجه من 6 أكتوبر، ومتجه لمنزل جامعة القاهرة.

وتكدست الحركة المرورية أعلى كوبري 15 مايو للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس، وهو الأمر نفسه أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفي الاتجاه العكسي إلى وسط البلد.

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وتباطأت حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

وظهرت كثافات مرورية في كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائري ومنه إلى المعادي، وبشارع قصر العيني ونفق الأزهر كثافات متحركة للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا، وكثافات مرورية بشوارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية.

وظهرت كثافات مرورية في صلاح سالم اتجاه المطار وكثافات متحركة من صلاح سالم من ميدان الأوبرا وصولا لنفق الأزهر ومن مشيخة الأزهر حتى كوبري الأزهر بمناطق وسط البلد، وكذلك الأمر كثافات متحركة من المعادي اتجاه القلعة.

وشهد طريق المحور كثافات مرورية في حركة المرور للقادم من مناطق الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه الدائري.